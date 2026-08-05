Germania, drone esplosivo trovato vicino a un aereo ucraino all’aeroporto di Lipsia

Un drone con attaccato un detonatore è stato trovato accanto a un aereo da trasporto ucraino all’aeroporto di Lipsia, in Germania. Lo riferisce Bild. Il detonatore, hanno spiegato le autorità, era difettoso e per questo l’esplosione non si è verificata. Per disinnescarlo è stato utilizzato un robot artificiere telecomandato.

Le indagini

Gli inquirenti, secondo il quotidiano tedesco Bild, hanno classificato il ritrovamento come un possibile ordigno esplosivo. Dopo il ritrovamento del drone con l’oggetto sospetto nelle vicinanze di un aereo cargo Antonov ucraino, l’aeroporto di Lipsia/Halle ha sospeso le operazioni di volo nella notte tra martedì e mercoledì. Diversi velivoli, tra cui un aereo di linea, sono stati dirottati, secondo un comunicato del dipartimento di polizia di Lipsia. L’amministratore delegato della DHL ha dichiarato che, durante la notte, un aereo della compagnia era entrato in collisione con un oggetto non identificato. In seguito all’incidente, il velivolo è stato dirottato su Hannover. Secondo la polizia, l’oggetto sospetto è stato rinvenuto nei pressi della pista sud dell’aeroporto. La parte nord dello scalo è tornata operativa fin dalle prime ore del mattino, mentre la pista di decollo e atterraggio sud rimane chiusa per consentire lo svolgimento delle indagini.