Ceuta, dopo stop a Schengen in aeroporto un canale dedicato per chi arriva dalla Spagna

All’aeroporto di Torino-Caselle lo stop a Schengen con la Spagna, deciso dal governo dopo la crisi migranti a Ceuta, non sta avendo grande impatto per i viaggiatori in arrivo dal Paese iberico. “Le novità introdotte a livello di controlli di frontiera non hanno modificato il regolare flusso dei nostri passeggeri perché non hanno alcun impatto su quelli in partenza, mentre quelli in arrivo vengono incanalati in un canale dedicato con controlli molto rapidi”, spiega Lorenzo Gusman, chief operating officer e chief technical officier dello scalo torinese. La sospensione temporanea di Schengen dopo i fatti di Ceuta non ha avuto “alcun impatto” sui passeggeri in partenza per la Spagna. “Possono partire esattamente come facevano fino a prima di agosto con carta d’identità o passaporto, senza alcun controllo”, precisa Gusman. In arrivo invece la procedura dedicata fa sì che non vadano “a fare la fila con i passeggeri che arrivano da altre destinazioni extra Schengen e quindi il processo è molto fluido, molto rapido”. “I documenti che il passeggero deve portare con sé – conclude – sono quelli usuali per un viaggio in Spagna anche prima di questo periodo quindi il passaporto o la carta d’identità”.