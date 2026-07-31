Ceuta, Sanchez nell’enclave: “Ridotti gli arrivi, violata integrità territoriale”. 34 morti. Entrate 60 mila persone – La diretta

Il premier Pedro Sanchez è arrivato a Ceuta dopo gli arrivi di oltre 60mila migranti irregolari in due giorni nell’esclave spagnola in Marocco. “Quanto accaduto ieri è un attacco e una violazione dell’integrità territoriale della Spagna, Ceuta è una città spagnola e ciò che è successo merita tutta la nostra disapprovazione e la nostra condanna”, ha detto il primo ministro, che ha puntato il dito contro “le mafie che trafficano esseri umani”. Il bilancio dei migranti morti nel tentativo di raggiunge la città autonoma a nuoto è salito a 34. entinaia di giovani hanno passato la notte in strada, rannicchiati sull’erba dei parchi. La città si è trasformata in un dormitorio a cielo aperto improvvisato. Tensioni e violenze a Melilla con scontri tra migranti e agenti