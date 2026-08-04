Gaza, funerale di massa per oltre 100 salme: sono le vittime di un attacco israeliano del 2023

A Gaza funerale di massa in cui sono state sepolte oltre 100 salme, recuperate in seguito a un attacco israeliano sulla Striscia risalente al 2023. Più di 300 persone sono state uccise il 22 novembre 2023, a poche settimane dall’inizio della guerra con Hamas, quando aerei da combattimento hanno raso al suolo un isolato residenziale nel quartiere di Sabra, nella città di Gaza. Circa 40 salme sono state recuperate poco dopo in una frenetica ricerca condotta con attrezzi rudimentali e a mani nude, ma la maggior parte è rimasta sepolta in profondità sotto le macerie. Durante il fine settimana, i soccorritori hanno scavato tra gli edifici distrutti e recuperato i resti di 112 vittime, tra cui 40 bambini, secondo la Difesa Civile, un’agenzia di soccorso che opera sotto l’egida del Ministero dell’Interno gestito da Hamas. L’agenzia ha dichiarato che 157 corpi non sono ancora stati ritrovati.