Ceuta, migranti in coda per ricevere cibo dalle autorità

A Ceuta, exclave spagnola in Marocco, decine di migranti in fila per ricevere i primi aiuti alimentari degli ultimi quattro giorni. Si ritiene che molti di coloro che erano in attesa fossero entrati a Ceuta negli ultimi giorni, nel contesto della crisi migratoria iniziata giovedì. Tra i 60.000 migranti giunti dal Marocco, 3.000-5.000 sono riusciti a evitare l’espulsione da Ceuta, tra cui 860 minori. Le autorità spagnole hanno confermato che 72 persone sono morte, per lo più in mare, durante la traversata.