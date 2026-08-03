Grecia, le fiamme divampano ancora a Porto Germeno: tornano a volare aerei e elicotteri antincendio

A un giorno dalla collisione in volo tra due elicotteri antincendio che ha causato la morte di due membri dell’equipaggio, aerei ed elicotteri antincendio stanno continuando a fornire supporto a centinaia di vigili del fuoco impegnati a domare un grave incendio boschivo a Porto Germeno, che si trova a ovest di Atene. Le fiamme si sono spinte sempre più in profondità nella regione della capitale greca, costringendo a nuove evacuazioni nelle prime ore di lunedì. I venti stanno diminuendo e aumento le speranze dei quasi 500 vigili del fuoco impegnati di domare le fiamme.