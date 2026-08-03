Brasile, Lula candidato per le elezioni presidenziali 2026: il via libera dal Partito dei Lavoratori

Il Partito dei Lavoratori (PT) brasiliano ha ufficialmente designato il presidente Luiz Inácio Lula da Silva e il vicepresidente Geraldo Alckmin come candidati alla presidenza durante il congresso nazionale del partito tenutosi domenica a San Paolo, dando così il via ufficiale alla campagna elettorale di Lula per un quarto mandato presidenziale in vista delle elezioni del 2026. Rivolgendosi ai membri del partito, agli alleati politici e ai sostenitori, Lula ha difeso la sua amministrazione e ha invocato l’unità, affermando che il suo quarto mandato porterà ulteriori cambiamenti nel Paese. Le elezioni generali in Brasile sono previste per ottobre 2026 e i partiti politici stanno ora entrando nella fase della campagna elettorale, cercando di rafforzare le alleanze e mobilitare gli elettori in vista del voto.