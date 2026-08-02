Siccità in Germania, il Reno ai minimi storici: battuto il record del 2018

Il livello del Reno, il fiume più lungo della Germania, ha toccato sabato un minimo storico a Colonia, fermandosi a 68 centimetri, un centimetro in meno rispetto al precedente record registrato nel 2018. Le immagini mostrano numerose imbarcazioni bloccate nei porti turistici a causa dell’acqua troppo bassa. Anche altri grandi fiumi tedeschi, come l’Elba e il Danubio, risentono della prolungata siccità e delle alte temperature. Una situazione che sta già causando ripercussioni sulla navigazione commerciale e sull’economia del Paese.