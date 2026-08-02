Russia, esplosione in un ristorante di Mosca: almeno tre morti e 21 feriti

Almeno tre persone sono morte e altre 21 sono rimaste ferite nell’esplosione di un ordigno artigianale avvenuta sabato in un ristorante nel centro di Mosca, in piazza Kudrinskaya. Secondo quanto riferiscono i media statali russi, tra le vittime ci sono una donna ritenuta la presunta attentatrice, una guardia di sicurezza e un cliente del locale. Stando alle prime ricostruzioni, la donna avrebbe tentato di introdurre l’esplosivo nel ristorante, ma sarebbe stata fermata all’ingresso prima della detonazione. Le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire la dinamica e il movente dell’attacco.