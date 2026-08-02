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domenica 2 agosto 2026

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Bolivia, a La Paz sfilano le confraternite di danza: le spettacolari immagini

LaPresse
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Migliaia di musicisti e ballerini sono scesi sabato nelle strade di La Paz per la celebrazione culturale e religiosa più famosa della città. Il prete sindaco, lo sponsor principale del festival, e altri devoti hanno portato un’immagine del Signore Gesù del Grande Potere dal suo altare nelle strade di un quartiere densamente popolato. Dopo che un prete ha benedetto la processione, una  banda di ottoni ha segnalato l’inizio del più grande festival andino della Bolivia. Settantaquattro confraternite di danza, ciascuna con un massimo di 100 membri, riempiono le strade di musica, colori e danze tradizionali fino a domenica in una celebrazione della cultura e della fede andina che l’Unesco ha riconosciuto come patrimonio culturale immateriale.