Ceuta, decine di migliaia di migranti tornano in Marocco volontariamente: le immagini dalla città

Decine di migliaia di migranti entrati nel piccolo territorio spagnolo di Ceuta hanno fatto ritorno volontariamente in Marocco venerdì, il giorno dopo che l’afflusso aveva scatenato il caos nella città nordafricana e riacceso il dibattito sull’immigrazione in Europa e altrove. Almeno 57 migranti sono morti durante il tragitto. Il presidente di Ceuta ha stimato in 60.000 il numero dei migranti, una cifra pari al 70% della popolazione del territorio. Le immagini provenienti da Ceuta mostravano soldati spagnoli impegnati in pattugliamenti. Tuttavia, la maggior parte di loro ha presto fatto ritorno, ha riferito il governo spagnolo, dopo che l’improvviso arrivo di così tante persone aveva provocato una crisi umanitaria. Alcuni migranti hanno percorso diverse miglia a nuoto e hanno affrontato le autorità, che tentavano di respingerli utilizzando idranti, gas lacrimogeni e colpi di avvertimento. Tra le vittime vi sono persone annegate o rimaste uccise nella calca mentre cercavano di superare una barriera frangiflutti vicino a un valico di frontiera.