Centenario Napoli, il corteo celebrativo degli ultras "100 anni d'amore"

E’ partito da Piazza dei Martiri il corteo celebrativo dei tifosi e degli ultras del calcio Napoli per festeggiare “100 anni d’amore” per la squadra azzurra in occasione del centenario del club azzurro. Secondo gli organizzatori oltre ventimila i partecipanti che hanno sfilato issando bandiere azzurre e cantando i cori delle curve. Il corteo ha raggiunto Rotonda Diaz dove i tifosi hanno allestito una mostra fotografica con 100 gigantografie che ripercorrono i momenti salienti della storia del club.