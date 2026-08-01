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sabato 1 agosto 2026

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Centenario Napoli, il corteo celebrativo degli ultras "100 anni d'amore"

LaPresse
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E’ partito da Piazza dei Martiri il corteo celebrativo dei tifosi e degli ultras del calcio Napoli per festeggiare “100 anni d’amore” per la squadra azzurra in occasione del centenario del club azzurro. Secondo gli organizzatori oltre ventimila i partecipanti che hanno sfilato issando bandiere azzurre e cantando i cori delle curve. Il corteo ha raggiunto Rotonda Diaz dove i tifosi hanno allestito una mostra fotografica con 100 gigantografie che ripercorrono i momenti salienti della storia del club.