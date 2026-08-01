Campi nomadi, blitz della polizia in cinque città: 10 arresti

La Polizia di Stato ha svolto un’attività straordinaria di controllo del territorio nei campi rom di via Candoni, via Salviati e via Gordiani a Roma, a Casoria (Napoli), nei quartieri di Poggiofranco e San Giorgio di Bari, a Bitonto (Bari) e presso la tendopoli di San Ferdinando a Reggio Calabria. Durante l’operazione sono stati arrestati 10 stranieri, denunciati 17 stranieri, 60 sono gli stranieri accompagnati nelle questure, 14 i soggetti irregolari espulsi, 1184 le persone identificate e 194 i veicoli controllati. In particolare, a Roma sono stati arrestati a vario titolo 9 stranieri, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, per violazione del divieto di avvicinamento e per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. 12 stranieri sono stati accompagnati in Questura, 1 dei quali è stato espulso. 621 sono state le persone identificate e 150 i veicoli controllati. A Reggio Calabria, nella Tendopoli di San Ferdinando, sono stati espulsi 12 cittadini stranieri irregolari e 42 stranieri sono stati accompagnati presso la Questura per verificare la regolarità sul territorio nazionale. Sono stati identificati 458 soggetti di cui 165 extracomunitari. Sono state perquisite 60 tende. Sono state rinvenute e sequestrate diverse decine di armi bianche.