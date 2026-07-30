Usa, violento acquazzone sullo Stato di New York: strade allagate e auto sommerse

Un violento acquazzone ha colpito la centro-orientale dello Stato di New York provocando vari allagamenti. Un’allerta inondazioni riguarda le contee di Columbia, Greene e Rensselaer, tutte situate nei pressi di Albany, la capitale dello Stato.

Il servizio meteorologico riferisce che in alcune parti della regione sono già caduti tra i 12 e i 30 cm Le inondazioni hanno causato la chiusura di numerose strade mentre per molti fiumi, torrenti, ruscelli e altre zone basse il rischio di esondazione è imminente o già in atto.