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giovedì 30 luglio 2026

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Usa, violento acquazzone sullo Stato di New York: strade allagate e auto sommerse

LaPresse
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Un violento acquazzone ha colpito la centro-orientale dello Stato di New York provocando vari allagamenti. Un’allerta inondazioni riguarda le contee di Columbia, Greene e Rensselaer, tutte situate nei pressi di Albany, la capitale dello Stato.
Il servizio meteorologico riferisce che in alcune parti della regione sono già caduti tra i 12 e i 30 cm Le inondazioni hanno causato la chiusura di numerose strade mentre per molti fiumi, torrenti, ruscelli e altre zone basse il rischio di esondazione è imminente o già in atto.