Università di Bari usa Ai e 'arruola' Cleopatra, Archimede e Colombo per immatricolazioni

Cleopatra, Marco Polo, Archimede, Ippocrate, Cristoforo Colombo: sono loro i protagonisti della campagna immatricolazioni 2026-2027 dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Quello di Bari è il primo ateneo italiano a ideare una campagna interametne realizzata con l’intelligenza artificiale in una campagna che porta la firma dell’agenzia Kirweb.I grandi del passato come Cleopatra, Marco Polo e Archimede, diventano studenti dei giorni nostri, parlano lo slang tipico della GenZ e viralizzano con i loro post-vlog sui social dove è già aperto il dibattito sull’uso dell’AI. Così nei video per le immatricolazioni, i protagonisti della Storia spiegano i motivi per cui conviene iscriversi alla Aldo Moro. C’è Archimede che dice: “All’inizio facevo fatica a stare a galla, poi ho capito che serviva solo la giusta spinta”. Cleopatra è in biblioteca, immancabile trucco ad allungare gli occhi: “Mi dicevano di studiare la Storia, io ho preferito farla” e poco dopo: “Non sono una influencer, ma girano storie su di me da 2mila anni”. Alla Aldo Moro, spiega di aver scelto Storia, “letteralmente il mio Impero romano”. Colombo invita al viaggio e alle scoperte a partire dalla scelta della facoltà. Lui si è iscritto al corso di Marketing e comunicazione d’azienda perché “voglio navigare nel mondo digitale e poi magari, chissà, scopro nuovi mercati”. Ippocrate, dal canto suo, si presenta, ma si interrompe subito per chiedere “Come stai? Ti vedo un po’ pallidino”. Poi spiega di aver valutato ogni possibile aspetto prima di arrivare alla “diagnosi”: medicina e chirurgia. E poi ecco Marco Polo per il quale “la comfort zone non esiste”, pronto a girare il mondo e tornare “arricchito”.