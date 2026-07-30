Sequestrati quasi 7mila falsi e-bike: valgono 5 milioni di euro

Migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina e venduti come biciclette a pedalata assistita sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Palmi, Reggio Calabria. Il provvedimento, eseguito in tutta Italia, riguarda 6.885 veicoli dal valore di circa 5 milioni di euro. Indagati per frode in commercio e falso in atto pubblico un imprenditore palermitano e una società. Secondo gli investigatori, i mezzi sarebbero stati sdoganati grazie a documentazione falsa che ne attestava la conformità agli standard di sicurezza europei. Gli accertamenti avrebbero poi fatto emergere un sistema di certificazioni ingannevoli. I veicoli sequestrati, pur venduti come e-bike, non rispettavano i requisiti previsti dalla normativa europea per le biciclette a pedalata assistita.