Cina, il ministero della Difesa: "Taiwan non potrà sfuggire al destino della caduta dell'indipendenza"

Il ministero della Difesa cinese ha criticato le imminenti esercitazioni militari di Taiwan dopo l’annuncio dell’inizio, il 5 agosto, delle esercitazioni annuali su larga scala Han Kuang.

“Creano costantemente ansia bellica, incitano allo scontro nello Stretto e tentano di legare il popolo taiwanese al carro dell’indipendenza di Taiwan”, ha dichiarato il colonnello Jiang Bing, portavoce del ministero della Difesa. Taiwan ha affermato che le esercitazioni hanno lo scopo di affinare la prontezza operativa contro una possibile invasione o un blocco marittimo da parte dell’esercito di Pechino. Le operazioni di quest’anno si estenderanno alla difesa urbana e alla resilienza, con simulazioni di interruzioni dei sistemi di telecomunicazione dell’isola ed esercitazioni di contrasto alla guerra con i droni.

“Indipendentemente da come si comporteranno le autorità del DPP, non potranno sfuggire al destino della caduta dell’indipendenza di Taiwan”, ha sottolineato Jiang, riferendosi al Partito Progressista Democratico (DPP), al governo a Taiwan e di orientamento indipendentista.