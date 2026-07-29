Medio Oriente, Tajani: "No ad annessione della Cisgiordania"

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è intervenuto alla seconda giornata della riunione dell’Alleanza Globale per la soluzione a due Stati in Medio Oriente. In merito all’escalation dei coloni in Cisgiordania, il capo della Farnesina ha affermato: “Noi condanniamo i coloni, le loro violenze e quello che fanno contro i civili palestinesi. E siamo contrari a qualsiasi annessione del territorio della Cisgiordania. Firmeremo con i sauditi un documento che condanna le aggressioni dei coloni israeliani. E i leader dell’E4 – Italia, Francia, Germania e Regno Unito – potrebbero fare lo stesso”.