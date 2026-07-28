Usa, Trump visita la General Motors: "E' incredibile quanto i dazi l'hanno aiutata"

Durante la sua visita di lunedì a Milford, nel Michigan, il presidente Donald Trump ha partecipato a un tour alla scoperta dei veicoli della General Motors di diverse epoche. Accompagnato dall’amministratore delegato Mary Barra e da altri dirigenti della GM, si è seduto al volante di alcune delle automobili. «Hanno fatto molta strada», ha detto ai giornalisti parlando della casa automobilistica con sede a Detroit. «È incredibile l’effetto che i dazi stanno avendo sulla GM». Trump ha affermato di essersi comportato bene nei confronti dell’azienda, ma ha rifiutato di aggiungere altro. «Il resto del mondo non mi ama, ma va bene così», ha detto, alludendo ai dazi. «Si chiama “America first”».