Ucraina, attacco russo su Sumy: sei feriti, tra cui tre bambini

In Ucraina sei persone, tra cui tre bambini, sono rimaste ferite in seguito a un attacco russo sulla città di Sumy, secondo quanto riferito dalle autorità regionali ucraine. I servizi di emergenza hanno dichiarato che il raid ha colpito una zona residenziale con bombe guidate e droni, causando danni a case private e a un’azienda agricola. L’Aeronautica ucraina ha riferito che nella notte la Russia ha lanciato 131 droni d’attacco a lungo raggio, di cui 107 neutralizzati o disturbati e 16 capaci di provocare danni in nove località.