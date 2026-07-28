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martedì 28 luglio 2026

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Sisma in Giappone, premier Takaichi: "Priorità è sicurezza cittadini"

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Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 7.1, ha colpito la regione di Kumamoto, sull’isola di Kyushu, in Giappone. La premier Sanae Takaichi ha dichiarato che la priorità del governo è la sicurezza dei cittadini, mentre l’allerta tsunami emessa dall’Agenzia meteorologica giapponese è stata revocata dopo circa due ore. Le autorità hanno ricevuto numerose chiamate ai soccorsi, ma al momento non risultano danni alle principali strutture pubbliche né anomalie nelle tre centrali nucleari dell’area.