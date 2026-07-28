Cina, nonna eroina salva un uomo dall'annegamento in un fiume

In Cina, nella provincia di Anhui, una nonnina di 71 anni è diventata un’eroina dopo essersi tuffata coraggiosamente in un fiume per salvare un uomo che stava annegando. L’incidente è avvenuto all’inizio di luglio: la signora, una pensionata del posto, stava passeggiando lungo la riva del fiume e ha notato un giovane in difficoltà. Senza esitare, la nonnina ha afferrato un salvagente e si è gettata in acqua, che durante la stagione delle piene raggiunge i quattro metri di profondità, e ha nuotato fino a raggiungere l’uomo. La 71enne ha lottato per mezz’ora nel bel mezzo del fiume per portare in salvo l’uomo, che aveva tentato deliberatamente di annegarsi, e alla fine è riuscita a trascinarlo a riva con l’aiuto di altre persone presenti sulla sponda. Una volta accertatosi che l’uomo era fuori pericolo, si è allontanata silenziosamente, senza desiderare elogi o attenzioni dopo l’accaduto. Altri residenti che hanno assistito al salvataggio sono rimasti sbalorditi dall’incredibile intervento della nonna e dal suo apparente disprezzo per la propria incolumità.

Il giorno successivo al salvataggio, la signora è stata identificata dalla polizia, che si è recata a casa sua per esprimerle la propria gratitudine per il suo gesto eroico.