No Tav, Sala: "È stato atto criminale ma a sinistra non siamo indulgenti

“A me spiace che alla mia parte politica si dia un po’ la colpa di essere indulgente nei confronti di alcune manifestazioni violente. Non mi pare che dalle parole per esempio del mio collega Lo Russo sia mai emersa alcuna indulgenza. La mia opinione personale è che quello certamente è un atto criminale, secondo me oltretutto perpetrato da persone che la Tav fa fatica a sapere cos’è, che benefici porta. C’è la voglia della violenza per la violenza. Io non credo che noi a sinistra siamo indulgenti, ecco dobbiamo stare attenti a non rischiare di mostrarlo. Detto ciò, ho molto apprezzato le parole del mio collega” Lo Russo. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine della cerimonia di commemorazione della strage di via Palestro.