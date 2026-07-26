Spagna, incendi nella regione di Valencia: 15mila gli evacuati

Gli incendi boschivi in tutta la Spagna continuano a destare preoccupazione, un nuovo incendio è divampato nella provincia orientale di Castellón, nella regione di Valencia. 15.000 persone hanno dovuto essere evacuate dalle loro abitazioni nei pressi della valle di Uixó. I vigili del fuoco spagnoli hanno dichiarato che le fiamme si sono propagate così rapidamente e con tale violenza da non poter essere affrontate frontalmente. Nel frattempo, in Francia, alcune persone sono addirittura fuggite in barca quando le fiamme hanno travolto alcune località turistiche sulla costa atlantica. Secondo le autorità, l’incendio di Castellón ha un perimetro di 21 km ed è penetrato nel parco nazionale della Serra d’Espada.