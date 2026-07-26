Iran, l'attacco Usa su una nave mercantile che forza il blocco navale

L’esercito statunitense ha dichiarato di aver aperto il fuoco contro un’altra nave mercantile che stava tentando di violare il blocco dei porti iraniani, mentre la Repubblica Islamica ha preso di mira le roccaforti americane nel Golfo Persico. Le forze americane hanno messo fuori uso la M/T Lavine nel Golfo di Oman dopo che la nave aveva tentato di sfondare il blocco almeno quattro volte, ha riferito all’Associated Press il capitano Tim Hawkins, portavoce del Comando Centrale degli Stati Uniti. Hawkins ha sottolineato che l’equipaggio della nave era stato avvertito ma non ha ottemperato agli ordini. L’esercito ha quindi aperto il fuoco contro la sala macchine. Si tratta della seconda nave mercantile messa fuori uso da quando l’esercito ha reintrodotto il blocco. Gli Stati Uniti e l’Iran non hanno mostrato alcun segno di volersi allontanare dal conflitto dopo la tredicesima notte consecutiva di attacchi. Con i combattimenti che si sono riaccesi e la diplomazia in una fase di incertezza, entrambe le parti hanno compiuto mosse che suggeriscono la possibilità di un’escalation. Al centro del conflitto c’è lo Stretto di Hormuz, un passaggio cruciale per le forniture energetiche mondiali che è stato di fatto bloccato dagli attacchi iraniani, facendo impennare i prezzi del carburante e causando un’ampia crisi economica.