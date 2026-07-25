Londra, una motovedetta della polizia si schianta contro un ponte sul Tamigi

Una motovedetta della polizia si è schiantata contro il Westminster Bridge, nel centro di Londra, sul Tamigi, venerdì: alcuni agenti sono caduti in acqua e in cinque sono rimasti feriti , secondo quanto riferito dalla Metropolitan Police. I paramedici hanno prestato soccorso ai feriti su un gommone, mentre un elicottero della polizia sorvolava la zona nei pressi della Torre dell’Orologio del Big Ben. Non è chiaro come sia avvenuta la collisione. La Polizia Metropolitana ha dichiarato che l’incidente sarà oggetto di un’indagine approfondita e non ritiene che siano stati coinvolti o feriti civili.