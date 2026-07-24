Accesso Archivi

Accesso Archivi

venerdì 24 luglio 2026

Ultima ora

Iran, nuova ondata di attacchi Usa: il video delle operazioni

LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti preferite

Giovedì, le forze armate statunitensi hanno annunciato la tredicesima notte di attacchi contro l’Iran, mentre si intensificano gli scontri riguardanti le rotte di navigazione. L’offensiva è scattata dopo che i ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall’Iran, hanno dichiarato di aver colpito due petroliere saudite nel Mar Rosso; un evento che rischia di allargare il conflitto che coinvolge l’Iran, proprio mentre il prezzo internazionale del petrolio ha superato i 100 dollari al barile. Poco dopo, i media di stato iraniani hanno riferito di esplosioni lungo lo stretto, nelle località di Qeshm e Bandar Abbas – dove si segnalano due feriti – nonché più a nord-ovest, nei pressi di Andimeshk, Omidiyeh e Firuzabad. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha reso noto che le ultime operazioni si sono concluse poco prima delle 5 del mattino (ora locale).