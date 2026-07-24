Iran, nuova ondata di attacchi Usa: il video delle operazioni

Giovedì, le forze armate statunitensi hanno annunciato la tredicesima notte di attacchi contro l’Iran, mentre si intensificano gli scontri riguardanti le rotte di navigazione. L’offensiva è scattata dopo che i ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall’Iran, hanno dichiarato di aver colpito due petroliere saudite nel Mar Rosso; un evento che rischia di allargare il conflitto che coinvolge l’Iran, proprio mentre il prezzo internazionale del petrolio ha superato i 100 dollari al barile. Poco dopo, i media di stato iraniani hanno riferito di esplosioni lungo lo stretto, nelle località di Qeshm e Bandar Abbas – dove si segnalano due feriti – nonché più a nord-ovest, nei pressi di Andimeshk, Omidiyeh e Firuzabad. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha reso noto che le ultime operazioni si sono concluse poco prima delle 5 del mattino (ora locale).