New York, maxi hot dog a Times Square per i 250 anni d'indipendenza USA

(LaPresse) Una gigantesca scultura a forma di hot dog è tornata a dominare Times Square a New York con l’installazione «Hot Dog: The Second Serving», presentata da Times Square Arts. L’opera, lunga circa 20 metri, è stata realizzata in tre mesi da un team di circa 40 persone ed è una nuova versione della scultura «Hot Dog in the City» degli artisti di Brooklyn Jen Catron e Paul Outlaw. L’installazione arriva in occasione del 250° anniversario della fondazione degli Stati Uniti e propone una rilettura dell’identità americana, mantenendo alcuni elementi dell’opera originale e aggiungendo nuovi riferimenti di carattere politico. L’inaugurazione è stata accompagnata da «The Most American Pageant Ever!», uno spettacolo patriottico in chiave satirica che ha coinvolto artisti e performer in una riflessione sul significato dell’essere americani oggi.