Usa, camion carico di hot dog si ribalta su un'autostrada della Pennsylvania

Un camion carico di hot dog si è ribaltato su un’autostrada della Pennsylvania dopo un incidente che ha bloccato per qualche minuto il traffico in un orario di punta. I soccorritori si sono trovati a fare un lavoro che non era proprio il massimo: raccogliere gli hot dog sparsi per terra per poi buttarli via.

La polizia di Stato ha riferito che il camion con rimorchio ha avuto un problema meccanico non specificato sulla Interstate 83, a pochi chilometri a nord del confine con il Maryland, causando la collisione con un’autovettura. Quando il camion ha raschiato il divisorio in cemento, il rimorchio si è squarciato e il contenuto si è sparso ovunque. Quattro persone hanno avuto bisogno di cure mediche, per ferite non gravi.