Migranti, il Prefetto Pisani ad Algeri per un protocollo tecnico-operativo sulle identificazioni

Questa mattina il Capo della Polizia, il Prefetto Vittorio Pisani, si è recato ad Algeri per sottoscrivere un Protocollo tecnico-operativo che rende più celeri le procedure di identificazione dei migranti irregolari ai fini del loro rimpatrio. Il documento, firmato insieme ad Ali Badaoui, Direttore Generale della Sicurezza Nazionale algerina, costituisce un risultato storico nel quadro della cooperazione internazionale con il Paese nordafricano.

L’intesa prevede lo svolgimento di accertamenti di polizia sull’identità delle persone destinatarie di misure di espulsione attraverso la verifica delle impronte digitali nelle rispettive banche dati. Il Protocollo rappresenta la cornice di collaborazione tra Italia e Algeria entro cui vengono disciplinate le procedure di accertamento della nazionalità e di identificazione dei rispettivi cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio, entrati illegalmente nel territorio dell’altro Paese o che vi soggiornano in modo irregolare.

“La firma di questo Protocollo – ha detto Pisani – è un segno concreto della vicinanza fra l’Italia e l’Algeria e di come si declina la collaborazione operativa per garantire la sicurezza delle nostre comunità”.