Sardegna, incendio in un capannone di fieno: vigili del fuoco al lavoro

(LaPresse) In Sardegna intervento dei vigili del fuoco nella periferia di Benetutti per un vasto incendio che ha coinvolto un capannone adibito allo stoccaggio di fieno. Le squadre, arrivate da Bono, dalla Centrale operativa e da Ozieri, sono al lavoro dalla notte per contenere le fiamme. A causa dell’estensione dell’incendio, i soccorritori stanno operando soprattutto a protezione dell’area circostante, per evitare che il rogo possa propagarsi alle zone vicine. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza proseguono.