Pakistan, migliaia di persone ai funerali degli agenti uccisi dagli insorti

Sabato a Quetta, in Pakistan, migliaia di persone hanno partecipato alle preghiere funebri per gli agenti di polizia uccisi dagli insorti la scorsa settimana. In precedenza, i familiari degli agenti uccisi si erano rifiutati di seppellire i propri cari e avevano organizzato un sit-in di protesta su una strada principale di Quetta, chiedendo un colloquio diretto con il primo ministro Shehbaz Sharif e con il capo dell’esercito, il generale Syed Asim Munir. La protesta si è conclusa in seguito a un accordo con il governo.