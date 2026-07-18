Mondiali 2026, il fumo degli incendi copre il cielo di New York, sede della finale

Una densa coltre di fumo proveniente dagli incendi boschivi sta oscurando i cieli dal Midwest statunitense fino alla costa orientale, interessando anche città come New York, dove domani si dovrebbe disputare la finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina, e Philadelphia. Giovedì, la presenza del fumo ha fatto scattare avvisi sui rischi per la salute legati alla respirazione dell’aria all’aperto. Il fumo proviene da incendi che stanno bruciando principalmente in Canada, ma anche nel Minnesota settentrionale. Secondo un meteorologo del National Weather Service di Detroit, un sistema di alta pressione stazionario ha intrappolato il fumo a ridosso del suolo. Le autorità di molte città invitano i residenti a rimanere al chiuso o a indossare mascherine all’aperto, dato che la qualità dell’aria ha raggiunto livelli che vanno da “insalubre” a “pericoloso”: ciò significa che l’aria è nociva per chiunque, a prescindere dalle condizioni di salute.