“CyberSummer” anche nei reparti pediatrici e agli anziani: prevenzione digitale per tutti

La campagna estiva di educazione digitale “CyberSummer”, promossa dalla Polizia di Stato si arricchisce di una importante novità. L’iniziativa, nata per sensibilizzare i giovani sui rischi della navigazione in rete durante il periodo estivo, è stata infatti estesa, non solo ai ragazzi ricoverati nei reparti pediatrici degli ospedali ma, per la prima volta, ampliata per raggiungere anche le persone anziane e fragili.

In continuità con l’impegno quotidiano della Polizia di Stato nella promozione di una cultura della sicurezza informatica, la campagna “CyberSummer” varca le porte degli ospedali. Durante le visite nei reparti pediatrici, gli operatori della Polizia Postale hanno incontrato i degenti per parlare dell’uso consapevole di internet, distribuendo brochure informative e gadget, per garantire che l’educazione digitale non si fermi nemmeno in situazioni di fragilità.

La novità principale di quest’anno consiste nell’ampliamento del target a una fascia di popolazione particolarmente esposta al rischio di truffe e raggiri. Accanto ai materiali informativi tradizionalmente destinati ai più giovani, sono state predisposte specifiche brochure sulla prevenzione delle truffe informatiche, dedicate agli over 65 e alle persone più fragili.