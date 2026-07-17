'Illumina' Genova: inaugurato uno spazio  dove sport, musica e comunità fanno squadra

(LaPresse) Skate, basket, pallavolo e calisthenics. E poi ancora musica, arte e sorrisi. Ai Giardini Giovanni Lamboglia, nel cuore di Marassi a Genova, è stato inaugurato un nuovo Illumina. Uno skatepark, un campo polivalente per basket e pallavolo e un’area dedicata al calisthenics restituiscono al quartiere un luogo aperto, gratuito e accessibile dove sport, socialità e creatività si incontrano. Uno spazio urbano pensato per essere vissuto ogni giorno da ragazze, ragazzi e famiglie. L’inaugurazione ha ospitato anche Illumina Genova City Beats, il progetto realizzato con Warner Music Italy che ha trasformato i suoni della città in una colonna sonora originale, e ha visto l’esibizione live dei Les Votives, la band milanese milanese arrivata alla finale di X Factor 2024.