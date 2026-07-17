Caso Roggero, il gioielliere: "Mai stato in carcere, a 72 anni sarà difficile"

(LaPresse) Davanti ai cronisti che lo attendevano all’ingresso del carcere di Bollate, dove si è costituito alle 16.45, Mario Roggero ha descritto così l’attesa della detenzione: “Sono sorpreso. L’ultimo video ha avuto 30 milioni di visualizzazioni. Stasera vedrò come sarà. Non sono mai andato in carcere. Fare l’esperienza a 72 anni credo sia una cosa estremamente difficile“. Il gioielliere di Grinzane Cavour, nel Cuneese, è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una rapina alla sua gioielleria il 28 aprile 2021. A chi gli ha chiesto se si sentisse sostenuto dalla politica ha risposto: “Sì, hanno fatto quadrato in tanti”. Poi la domanda se creda di aver fatto la storia con il suo caso: “È possibile, chissà – ha detto Roggero – Non era uno degli obiettivi, no, assolutamente, però è una conseguenza”. La difesa ha depositato un’istanza di differimento dell’esecuzione della pena, mentre la moglie ha presentato una domanda di grazia.