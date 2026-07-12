Morte Graham, Herzog: "Il popolo di Israele lo ricorderà per sempre"

Il presidente israeliano Isaac Herzog ha reso omaggio a Lindsey Graham, il senatore repubblicano statunitense deceduto all’età di 71 anni, dopo una breve e improvvisa malattia, storicamente vicino allo Stato ebraico. “Lindsey comprendeva la profonda importanza del partenariato tra Stati Uniti e Israele e ha difeso instancabilmente i nostri valori e interessi comuni. Il popolo di Israele lo ricorderà per sempre”, ha detto Herzog. “Era un caro amico, che ho incontrato molte volte e di cui sentirò profondamente la mancanza”, ha aggiunto.