Harry tra gavettoni e yoga con le capre: per il principe anche un piccolo "incidente"

Il principe Harry ha provato lo yoga con le capre e ha giocato coi gavettoni in occasione di un festival estivo nelle West Midlands, in Inghilterra. Nel suo ultimo giorno di impegni nel Regno Unito, il Duca del Sussex ha fatto visita al festival “Scotty’s Little Soldiers” al Castello di Maxstoke, nel Warwickshire, organizzato dall’organizzazione no profit di cui è ambasciatore, che sostiene bambini che hanno perso un genitore in servizio nelle forze armate. Il principe Harry ha scherzato coi ragazzini e le caprette durante una sessione di yoga: per lui anche un piccolo “incidente”, quando un cucciolo ha provato a scavalcarlo, mentre era sdraiato sul tappetino, e involontariamente gli ha colpito le parti basse con le zampe. Harry ha anche preso parte a una battaglia con palloncini d’acqua su un percorso a ostacoli gonfiabile. Solo ieri il secondogenito di Re Carlo III è stato ospitato dal padre, che lo ha rivisto dopo anni assieme alla moglie Meghan e ai due figli Archie e Lilibet.