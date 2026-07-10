Mondiali 2026, i calciatori egiziani festeggiati al ritorno in patria

Migliaia di tifosi si sono radunati venerdì per accogliere la nazionale di calcio egiziana al suo rientro in patria, dopo che l’avventura ai Mondiali 2026 si è conclusa con una sconfitta per 3-2 contro l’Argentina agli ottavi di finale. Una folla si è riunita all’aeroporto di El Alamein agitando fotografie della stella Mohamed Salah e cartelli celebrativi dei risultati ottenuti dalla squadra, acclamando il ritorno dei giocatori. Sotto la guida di Salah, l’Egitto ha raggiunto per la prima volta gli ottavi di finale del torneo, battendo l’Australia 4-2 ai calci di rigore. È previsto per sabato un incontro dei giocatori con il presidente egiziano Abdel-Fattah al-Sisi, il quale martedì aveva ringraziato la squadra in una dichiarazione su Facebook “per la prestazione onorevole e per aver raggiunto un traguardo senza precedenti nella storia del calcio egiziano”.