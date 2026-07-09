Iran, nuova ondata di attacchi Usa: "Colpiti 90 obiettivi"

Gli Usa hanno colpito 90 obiettivi nel corso della nuova ondata di attacchi contro l’Iran. Lo riferisce il Centcom, il Comando Centrale delle Forze armate americane. “Le forze statunitensi hanno colpito circa 90 obiettivi militari iraniani – rileva il Centcom – tra cui sistemi di difesa aerea, infrastrutture di sorveglianza costiera, depositi di missili e droni, capacità navali e infrastrutture logistiche militari lungo la costa iraniana”. Questi ultimi attacchi – viene spiegato – “fanno seguito alla riuscita esecuzione di offensive in Iran la notte precedente”, in cui le forze statunitensi hanno rivendicato di aver colpito oltre 80 obiettivi in Iran.