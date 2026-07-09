Campo largo, Bonelli: "Non poniamo veti a nessuno"

(LaPresse) – “Noi non poniamo veti a nessuno, nella nostra vita li abbiamo subiti noi i veti. L’unica questione che poniamo è un programma che parli ai bisogni degli italiani”. Lo ha detto Angelo Bonelli di Avs, a Napoli per il comizio unitario deo leader di centrosinistra, rispondendo ho una domanda sulla possibilità di allargare lo schieramento al centro. “Basta inciuci, basta questioni fatte nel palazzo, dobbiamo parlare delle vere questioni: sanità pubblica, alzare gli stipendi, dare una risposta al tema della disoccupazione, dare una risposta alla questione della crisi climatica che sta determinando grandissime e preoccupanti disuguaglianze sociali”, ha aggiunto Bonelli.