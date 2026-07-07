America's Cup, Manfredi: "Cantieri 'on time', i tempi saranno rispettati"

Il team New Zealand ha iniziato ad allenarsi nel Golfo di Napoli in vista della 38a edizione dell’America’s Cup. “Sono passato anche io stamattina” al cantiere di Bagnoli “noi monitoriamo giorno per giorno. E’ un sistema molto complesso, perché in parallelo lavorano moltissime persone, nei punti maggiori ci sono mille persone che lavorano contemporaneamente”, ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi parlando della realizzazione del villaggio e delle le basi logistiche delle squadre. “Adesso ci sono anche i team che stanno lavorando con le loro imprese per montare gli hangar, però è tutto ‘on time’, i tempi saranno rispettati”, ha aggiunto il primo cittadino che ha incontrato il Ceo del team Fly Emirates New Zealand, Grant Dalton, allo Yacht Club Savoia del capoluogo campano.