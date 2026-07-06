Gaza, Hamas scioglie l'organismo di governo nella Striscia

Il governo di Hamas a Gaza ha annunciato le dimissioni del cosiddetto ‘Comitato di emergenza‘, cioè l’amministrazione guidata da Hamas che governa la Striscia, in vista del trasferimento dei poteri al Comitato nazionale per l’amministrazione di Gaza, di natura tecnica, voluto dal Board of Peace. Il governo di Hamas dichiara di aver completato tutte le procedure amministrative necessarie per il trasferimento dell’autorità e afferma che tutti i funzionari pubblici continueranno a fornire i servizi come di consueto, descrivendoli come “dipendenti pubblici pronti a lavorare sotto la responsabilità del Comitato Nazionale per l’Amministrazione di Gaza (NCAG)”.
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