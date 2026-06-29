Vannacci, Occhiuto: “È un problema per il Paese, è un salto nel passato”

“Vannacci problema per il centrodestra? Forse è un problema per il Paese, perché Vannacci parla agli arrabbiati, parla ai populisti, parla a quelli che non cercano una soluzione. È un salto nel passato Vannacci, non credo abbia una sola ricetta realmente praticabile per i problemi del Paese, non una sola soluzione fattibile per il futuro del Paese. È evidente che il centro-destra deve evitare di inseguirlo e deve invece competere sul lato delle riforme, sul lato delle iniziative liberali, su quel lato dove si gioca per esempio il futuro del Paese anche in ordine alla produttività del sistema produttivo”. Lo ha detto il presidente di Regione Calabria Roberto Occhiuto, a margine di un appuntamento nella sede di Assolombarda, a Milano.