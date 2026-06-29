Sparatoria in Germania, polizia: "Ci sono 5 vittime, il sospettato è stato arrestato"

Almeno cinque persone sono state uccise lunedì in una sparatoria a Stade, in Germania. Il fuoco è stato aperto in una struttura di assistenza per giovani della città. La polizia ha arrestato due persone, tra cui il presunto autore della strage. “Ci troviamo a Dankersstrasse, a Stade. Sono stati segnalati degli spari intorno alle 12:10. Sul posto sono state immediatamente inviate delle pattuglie, che hanno rinvenuto diverse persone decedute all’interno di un edificio”, ha detto il poliziotto Matthias Bekermann. “Al momento siamo a conoscenza di cinque vittime. Il sospettato e un’altra persona sono stati arrestati. Le circostanze relative al crimine sono attualmente oggetto di indagine”, ha aggiunto.