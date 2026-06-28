Vannacci, Salvini: “Non lo sento, mi freghi una volta ma non due”

Più sentito Roberto Vannacci al telefono? “No, zero. No, mi freghi una volta ma non mi freghi la seconda volta, è qua”. Così il vicepremier Matteo Salvini all’evento Nexus della Lega Giovani a Milano Marittima. “Io non porto rancore – prosegue -. La delusione per Vannaci è più umana che politica e dura qualche ora, poi si cambia pagina. Gli abbiamo aperto le porte di casa nostra e gli abbiamo consegnato il nostro onore, la nostra storia, il nostro passato, passato di Lega che è glorioso e sarà il presente e il futuro. Ecco, rimangiarsi nel giro di qualche settimana tutta questa apertura da parte poi di un uomo in divisa, che teoricamente dovrebbe essere cresciuto nel nome del rispetto, della parola, degli ideali e del sapere fare squadra, è stata una delusione”. “Detto questo non abbiamo l’ansia da prestazione – aggiunge – e Vannacci farà quello che riterrà di fare, lo seguo con la dovuta attenzione, il dovuto rispetto, con cui seguo anche Schlein”.