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domenica 28 giugno 2026

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Carlos Alcaraz torna ad allenarsi con la racchetta

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Carlos Alcaraz torna a impugnare la racchetta con la mano destra. Il tennista spagnolo, n°2 del mondo, è reduce da un infortunio al polso che lo ha costretto a saltare diversi tornei come i Masters 1000 di Madrid e Roma e due Slam come Roland Garros e Wimbledon. Durante il periodo di recupero il fuoriclasse di El Palmar ha condiviso sui social altri video che lo ritraevano mentre giocava con la mano sinistra, un modo per tenersi in forma, allenato e per non perdere il contatto con il campo.