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domenica 28 giugno 2026

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Lega, Salvini: "Da Zaia a Fedriga, me li aspetto non dietro ma di fianco per vincere"

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“Se la salute lo permette guiderò la campagna elettorale ma non sarà una campagna in “solitaria””. Così il leader della Lega Matteo Salvini che dall’evento Nexus della Lega Giovani a Milano Marittima, prosegue: “Non servono i capitani, ma servono le truppe, perché capitani o generali o colonnelli senza truppe motivate, determinate e orgogliose non vanno da nessuna parte, quindi da Zaia, Fedriga, i sindaci e i governatori, me li aspetto tutti non dietro, ma di fianco per vincere la campagna elettorale”, aggiunge.