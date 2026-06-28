Lega, Salvini: "Da Zaia a Fedriga, me li aspetto non dietro ma di fianco per vincere"

“Se la salute lo permette guiderò la campagna elettorale ma non sarà una campagna in “solitaria””. Così il leader della Lega Matteo Salvini che dall’evento Nexus della Lega Giovani a Milano Marittima, prosegue: “Non servono i capitani, ma servono le truppe, perché capitani o generali o colonnelli senza truppe motivate, determinate e orgogliose non vanno da nessuna parte, quindi da Zaia, Fedriga, i sindaci e i governatori, me li aspetto tutti non dietro, ma di fianco per vincere la campagna elettorale”, aggiunge.