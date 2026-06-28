Legge elettorale, Salvini: "Rischio preferenze nel 2026 è che favoriscano i milionari"

Matteo Salvini ha parlato anche di legge elettorale all’evento Nexus della Lega Giovani a Milano Marittima intervistato da Giuseppe Cruciani. In particolare il leader del Carroccio ha puntato il faro sul tema delle preferenze esprimendo qualche dubbio. “Io sono stato eletto per decenni con le preferenze in Consiglio comunale e a Bruxelles – ha detto Salvini – L’unico dubbio, e sono laico anche su questo, è questo momento storico, rispetto al passato quando la campagna elettorale per il comune di Milano o per le europee la facevi con dei volantini in carta ciclostilati e messi sotto i tergicristallo. Adesso l’unica mia preoccupazione e ripeto, io sono sempre stato eletto le preferenze, è fare una campagna elettorale che finisca per permettere solo ai milionari di emergere e prendere i voti, perché nel 2000 era un conto, nel 2026 se hai milioni da spendere, entri nelle case di tutti, ma se sei uno studente, un operaio, un impiegato, un insegnante e non hai i milioni da spendere, te la giochi con più difficoltà rispetto a chi ha il portafoglio pieno”.