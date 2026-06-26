Usa, l'Amerigo Vespucci arriva a Baltimora per le celebrazioni del 250esimo anniversario

Nave Amerigo Vespucci, partita lo scorso 9 maggio da Genova, ha attraversato l’oceano Atlantico e ha raggiunto la costa orientale degli Stati Uniti per il nuovo capitolo del Tour Mondiale Amerigo Vespucci – Campagna in Nord America 2026, con cui continua a portare nel mondo la bellezza, l’identità, il dialogo tra i popoli e la cultura dell’Italia e degli italiani. Annunciato a settembre 2025 dal Ministro della Difesa Guido Crosetto, in occasione della conferenza stampa di chiusura del Tour Mondiale Vespucci 2023-2025, il “Tour Mondiale Amerigo Vespucci – Campagna in Nord America 2026” si inserisce nelle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell’Indipendenza degli Stati Uniti. La Marina statunitense, infatti, nel 2021 ha invitato la Marina Militare a prendere parte alla SAIL250, il raduno globale di grandi velieri e navi militari che, con tappe a Baltimora (SAIL250 Maryland), New York (Sail4th 250) e Boston (Sail Boston), riunisce le più importanti unità navali del mondo. A New York, il 4 luglio, Nave Amerigo Vespucci prenderà parte all’evento più importante delle celebrazioni, la International Naval Review 250 che porterà i più bei velieri del mondo a risalire il fiume Hudson dal Ponte di Verrazzano, passando davanti alla statua della Libertà, fino al George Washington Bridge. Nave Amerigo Vespucci ha raggiunto oggi il porto di Baltimora, la città più grande e popolosa del Maryland.